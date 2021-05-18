МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы во вторник закрылись без единой динамики, британский FTSE 100 немного вырос на данных о снижении безработицы в стране, свидетельствуют данные площадок. Российский рынок акций приблизился к историческому максимуму

По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02%, до 7034,24 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,22%, до 6367,35 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 15386,58 пункта.

От снижения британский индекс сдержали данные по рынку труда в стране. Согласно официальным данным, безработица в Великобритании в январе-марте снизилась до 4,8% с 4,9% в декабре-феврале, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя без изменений.

Аналитики Citi, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что снижение уровня безработицы в Великобритании третий месяц подряд свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда в стране и положительном влиянии смягчения карантинных ограничений.

В то же время они предупредили, что после положительных результатов второго квартала могут возникнуть новые трудности уже во второй половине года.

Несмотря на снижение по итогам дня, в ходе торгов немецкий индекс DAX обновил исторический максимум, достигнув отметки в 15540,7 пункта. Предыдущий исторический рекорд был достигнут 19 апреля, он составлял 15501,84 пункта.