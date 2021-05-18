МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций приблизился к историческому максимуму

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,16%, до 7,27 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,85%, до 189,85 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,22%, до 81,34 доллара, "Газпрома" — на 1,97%, до 6,93 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,59%, до 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,16%, до 37,07 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 1,71%, до 36,8 долларов. Бумаги "Северстали" выросли в стоимости на 1,34%, до 24,16 доллара.

Цена расписок ВТБ снизилась на 0,64%, до 1,24 доллара, Сбербанка — выросла на 0,4%, до 16,51 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,83%, до 63,26 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 3,38%, до 8,86 доллара, "Магнита" – на 2,77%, до 15,03 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 0,16%, до 3,15 доллара.