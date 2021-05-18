МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по основным биржевым индексам во вторник на фоне дорогой нефти. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом

Ухудшение динамики западных фондовых индексов к вечеру ослабило рост российских акций, хотя днем индекс Мосбиржи вплотную подбирался к историческому максимуму.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,33%, до 3687,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,48% до 1574,32 пункта. Рублевый индекс поднимался в течение дня выше ключевых 3700 пунктов, вплотную приближаясь к историческому максимуму 3713,49 пункта.

РЫНОК В РОСТЕ

Российский фондовый рынок торговался во вторник уверенно на фоне преобладания позитивного внешнего фона. Так, западные фондовые индексы преимущественно росли днем, что задавало тон росту и стоимости российских акций. Акции ВТБ усилили падение на новостях о продаже "Трастом" бумаг банка

При этом рынок нефти на фоне роста аппетита к риску (в условиях ослабления доллара на форексе) обновил днем максимум с 8 марта (70,23 доллара за баррель), также поддержав дневной импульс к росту российских активов. Впрочем, к вечеру нефть корректировалась вниз в пределах 0,5%.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги ТМК (+5,4%), "Фосагро" (+4,2%), "Полюса" (+2,8%), "Магнита" (+2,5%), который объявил о приобретении сети "Дикси". Подешевели акции "М.Видео" (-2,1%), ВТБ (-2%), "Московской биржи" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок пока выглядит уверенно, но если нефтяные цены настигнет коррекция, дальнейшее повышение может на время отложиться, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ближе к завершению основной сессии запал покупателей ослаб, но все же краткосрочные перспективы рынка по-прежнему склоняются в сторону умеренно оптимистичных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3630-3730 пунктов", — оценила она.

В середине недели сдержанный оптимизм на рынках может сохраниться, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3630-3730 пунктов", — добавил он.