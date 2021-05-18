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https://1prime.ru/Financial_market/20210518/833695527.html
Центробанк обсуждает меры поддержки рынка IPO
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https://россиясегодня.рф
Банк России в качестве одной из мер поддержки российских компаний по выходу на IPO обсуждает с Минфином льготы по налогообложению дивидендов для инвесторов, рассказал журналистам... ПРАЙМ, 18.05.2021
льготы, ipo, цб рф, минфин рф, инвесторы, новости, финансы, рынки, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России в качестве одной из мер поддержки российских компаний по выходу на IPO обсуждает с Минфином льготы по налогообложению дивидендов для инвесторов, рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов", — сказал он.
"То есть я купил в рамках российского IPO какие-то акции, без ИИСов, может быть, я даже иностранный инвестор, и я освобождаюсь от уплаты налога на дивиденды на какой-то период времени", — пояснил он.
Минфин РФ в настоящее время обсуждает такой пакет мер поддержки, сказал он.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в мае заявила, что выход компаний на IPO в России необходимо поддерживать разными способами, в том числе привлечь розничных инвесторов налоговыми стимулами — освободить от НДФЛ доходы от продажи акций, приобретенных в ходе IPO, например, после полугода владения.