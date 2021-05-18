МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России в качестве одной из мер поддержки российских компаний по выходу на IPO обсуждает с Минфином льготы по налогообложению дивидендов для инвесторов, рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк России в первом квартале выявил 85 финансовых пирамид

"Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов", — сказал он.

"То есть я купил в рамках российского IPO какие-то акции, без ИИСов, может быть, я даже иностранный инвестор, и я освобождаюсь от уплаты налога на дивиденды на какой-то период времени", — пояснил он.

Минфин РФ в настоящее время обсуждает такой пакет мер поддержки, сказал он.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в мае заявила, что выход компаний на IPO в России необходимо поддерживать разными способами, в том числе привлечь розничных инвесторов налоговыми стимулами — освободить от НДФЛ доходы от продажи акций, приобретенных в ходе IPO, например, после полугода владения.