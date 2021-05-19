МОСКВА, 19 мая — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото во вторник выросли по итогам уже четвертой сессии подряд, достигнув максимума с января, в связи с ослаблением доллара США, а также опасениями относительно инфляции и перегретости фондового рынка.

"Инвесторы знают, что инфляция будет ускоряться, держась выше целевого уровня ФРС, составляющего 2%, — говорит Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade. – Более высокие темпы инфляции продолжат оказывать поддержку ценам на золото, и вполне вероятно, что в ближайшие дни котировки могут подняться выше 1900 долларов за унцию".

ФРС вряд ли станет корректировать свою денежно-кредитную политику в связи с ускорением инфляции, поскольку в центральном банке полагают, что это явление носит временный характер, отмечает Аслам. Такая позиция ФРС может поспособствовать росту цен на золото.

Тем не менее, котировки во вторник на протяжении некоторого времени торговались с понижением, оказавшись под давлением из-за роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая достигала максимума выше 1,66%.

Золото в понедельник закрылось выше скользящей средней за 200 дней впервые с начала 2021 года. Движение цен выше или ниже скользящих средних позволяет аналитикам оценить повышательный или понижательный импульс.

Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от доходности гособлигаций, подчеркнул Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets. Если рост доходности ускорится, котировки золота "с трудом смогут продолжить движение вверх".

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 40 центов, или менее чем на 0,1%, по 1868 долларов США за унцию. В понедельник котировки этого металла подскочили на 1,6% и достигли максимума закрытия для самых активно торгующихся контрактов с начала января.

Июльские фьючерсы на серебро прибавили в цене 6 центов, или примерно 0,2%, достигнув 28,33 доллара за унцию. По итогам сессии понедельника контракты прибавили в цене 3,3%, поднявшись до максимума закрытия с февраля.

Между тем июльские фьючерсы на медь поднялись на 0,3%, приблизившись к отметке 4,73 доллара за фунт.

Июльские контракты на платину подешевели на 1,5%, до 1225,30 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий подорожали почти на 0,3% до 2903,10 доллара за унцию.

В 2020 году на рынке платины наблюдался избыток предложения в размере 181 000 унций, однако этот показатель почти на 80% отстает от объема избытка в 2019 году. Об этом во вторник сообщила компания Metals Focus. Согласно прогнозу компании, в этом году избыток предложения платины составит примерно 180 000 унций. Данные компании не учитывают инвестиционный спрос.

Между тем на рынке палладия дефицит наблюдается уже девять лет подряд. В 2020 году наблюдалась нехватка предложения в размере 169 000 унций, однако этот объем составляет "лишь четверть" от размеров дефицита в 2012-2019 годах, сообщается в отчете Metals Focus. В этом году объем дефицита на рынке палладия впервые за пять лет может превысить 1 млн унций на фоне восстановления спроса со стороны производителей автомобильных катализаторов на 16%, а также ввиду "сдержанного" роста предложения, ожидают в компании.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ