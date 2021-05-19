МОСКВА, 19 мая — Dow Jones. Американские фондовые индексы во вторник снизились в связи с падением акций компаний, которые в значительной степени зависят от экономической ситуации.

"Нелюбовь" к акциям США может скоро закончиться

Dow Jones Industrial Average снизился на 267,13 пункта, или на 0,8%, до 34060,66 пункта, S&P 500 опустился на 35,46 пункта, или на 0,9%, до 4127,83 пункта, а Nasdaq Composite упал на 75,41 пункта, или на 0,6%, до 13303,64 пункта.

В последние сессии торги на рынках акций проходили волатильно из-за давления инфляционных опасений на настроения. Инвесторы столкнулись с рядом неизвестных факторов, например, вопросом о том, будет ли рост цен временным или же более устойчивым, а также повысит ли ФРС процентные ставки раньше, чем ожидалось.

"Главным всегда был риск того, что центробанки начнут сворачивать поддержку раньше, чем все ожидают", – пояснил Брайан О'Райли, директор Mediolanum International Funds по рыночной стратегии.

Инфляция в пределах 2%-4% может быть "идеальной" для акций, полагает О'Райли. Восстановление экономики, стимулирующее рост инфляции, вероятно, продолжит поддерживать акции компаний, чувствительных к возобновлению экономической деятельности, включая банки, туристические и досуговые фирмы. Однако, по словам эксперта, компании с надежным балансом и способностью повышать цены, например фармацевтические или производители товаров повседневного спроса, также должны преуспеть.

"Инфляция не обязательно гибельна для акций, но всегда есть победители и проигравшие в плане того, кто лучше сможет перенести эту инфляцию на потребителей", – добавил О'Райли.

Что будут делать центральные банки с инфляцией

"В технологическом секторе до сих пор есть компании, которые кажутся очень дешевыми, – отметила Джейн Шумейк, управляющий клиентскими портфелями в Janus Henderson Investors. – Если вы верите в то, что долгосрочные тренды продолжат поддерживать эти компании, вам стоит задуматься о покупке".

Акции AT&T упали на 5,8%, продолжая снижаться после сделки с Discovery по объединению их медийных активов в новую публичную компанию.

Бумаги Macy's подешевели примерно на 0,4% после того, как ее прибыль за 1-й квартал превзошла ожидания. Акции Walmart набрали 2,2% после того, как ретейлер улучшил прогнозы на год. Акции Home Depot опустились на 1,0% после того, как ее прибыль превзошла ожидания.

В рамках этого сезона отчетности котировки акций сдержанно реагировали на финансовые результаты компаний, отметил Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег-аналитик Baird.

"Сезон отчетности был очень сильным, однако реакция котировок была противоречивой на протяжении одного-двух дней после существенного превышения прогнозов, — заявил он. – Я думаю, что с точки зрения инвесторов все это воспринимается как обилие позитивных новостей, которые уже учтены в цене акций, поэтому мы и наблюдаем такую сдержанную динамику".

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,641% с 1,639% в понедельник.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,1% до 68,71 доллара. Котировки этого сорта нефти во вторник превышали отметку 70 долларов во второй раз с начала пандемии коронавируса, поскольку инвесторы надеялись на повышение спроса на топливо.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,2%. Британский FTSE 100 набрал менее 0,1% после выхода макроданных, которые показали, что безработица в Великобритании в апреле снизилась.

Торги на азиатских рынках завершились в плюсе. Nikkei 225 поднялся на 2,1%, Hang Seng – на 1,4%. Тайваньский Taiex подскочил на 5,2%. Китайский Shanghai Composite добавил 0,3%.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ