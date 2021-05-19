МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль на открытие торгов утром в среду незначительно теряет против доллара и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 3 копейки, до 73,73 рубля, курс евро — тоже на 3 копейки, до 90,16 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1%, опускаясь до 68 долларов за баррель.