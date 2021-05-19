2021-05-19T07:25:39+03:00
2021-05-19T07:25:39+03:00
2021-05-19T07:25:39+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833697193.html
Курс рубля слегка снижается на дешевеющей нефти
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Рубль на открытие торгов утром в среду незначительно теряет против доллара и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 19.05.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль на открытие торгов утром в среду незначительно теряет против доллара и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 3 копейки, до 73,73 рубля, курс евро — тоже на 3 копейки, до 90,16 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 1%, опускаясь до 68 долларов за баррель.