МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (май) 6,2% -4,8% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2021) 0,6% 0,6% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) 2,2% 1,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3% 0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,7% 1,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель) 1,9% 1,2% (факт)
предв. EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,8% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,9% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,6% 1,6%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,3%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,4%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,5% 0,4%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,427 млн барр 1,68 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,421 млн барр  
18:35 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Совкомфлот — телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 01.06.2021) 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ОГК-2 — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0,0544445744 — див- 2019  
  RUB Газпром — СД (об исполнении программы отчуждения непрофильных активов)    