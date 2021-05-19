События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 мая
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (май)
|6,2%
|-4,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2021)
|0,6%
|0,6% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|2,2%
|1,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,7%
|1,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель)
|1,9%
|1,2% (факт)
|предв.
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,8%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,9%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,6%
|1,6%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,5%
|0,4%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,427 млн барр
|1,68 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,421 млн барр
|18:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Совкомфлот — телеконференция менеджмента
|RUB
|ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 01.06.2021)
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ОГК-2 — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0,0544445744 — див- 2019
|RUB
|Газпром — СД (об исполнении программы отчуждения непрофильных активов)
https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833698361.html