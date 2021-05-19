МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Туристам назвали три доступные альтернативы Турции

По состоянию на 11.18 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,65% — до 7,23 доллара, "Новатэка" — на 0,66%, до 188,6 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 80,71 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,34% — до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — на 0,2%, до 25,65 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,32% — до 36,95 доллара, "Северстали" — на 0,46%, до 24,05 доллара, НЛМК — росла на 0,16%, до 36,86 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,12% — до 1,23 доллара, Сбербанка — на 0,82%, до 16,38 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,26% — до 62,46 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,24% — до 8,75 доллара, "Магнита" — на 0,75%, до 14,91 доллара, "Ленты" — росли на 2,78%, до 3,24 доллара.