МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки — до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778 рубля, следует из данных Банка России. "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,6 копейки, составив 81,0681 рубля.