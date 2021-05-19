2021-05-19T14:09:50+03:00
2021-05-19T14:09:50+03:00
2021-05-19T14:09:50+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833701313.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 90,1 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки — до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778 рубля, следует из... ПРАЙМ, 19.05.2021
валюта, доллар, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,49 копейки — до 90,1006 рубля, курс доллара снизился на 2,14 копейки, до 73,6778 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,6 копейки, составив 81,0681 рубля.