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https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833701993.html
Доллар дорожает в ожидании протокола ФРС США
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Курс доллара растет в среду днем в ожидании публикации протокола ФРС США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск курс евро снижался до 1,2199 доллара с уровня... ПРАЙМ, 19.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду днем в ожидании публикации протокола ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.48 мск курс евро снижался до 1,2199 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,222 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,23 с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 90 пунктов.
Доллар дорожает в ожидании протокола апрельского заседания ФРС США, который будет опубликован в среду вечером. Трейдеры ждут комментариев регулятора по ситуации с инфляцией и дальнейшим мерам поддержки экономики.
При этом эксперты считают, что укрепление доллара вряд ли будет долгим. "Поскольку Федеральная резервная система не спешит реагировать на рост цен и на ожидаемое восстановление европейской и мировой экономики этим летом… маловероятно, что доллар продолжит дорожать", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ING.
Инвесторы также оценивают статистику по инфляции в еврозоне за апрель. По окончательной оценке европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до 1,6% с 1,3% месяцем ранее, как и ожидали аналитики.