МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам днем в среду на негативном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.20 мск падает на 1,2%, до 3643,79 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,08%, до 1557,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 2 копейки, до 73,71 рубля, курс евро снижался на 11 копеек, до 90,02 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,04%, до 67,31 доллара за баррель.

Фьючерсы США снижаются в пределах 0,8-1,42%, ведущие европейские фондовые индексы опускаются до 1,74%. Биткоин подешевел уже на 20% на новостях из Китая

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Несмотря на негативный внешний фон, российские индексы открыли торги среды повышением, реагируя на геополитический позитив, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Мировые фондовые индексы и нефтяные цены в среду продолжили развивать нисходящее движение, в результате российский рынок вслед за позитивным стартом стал активно сдавать позиции, констатирует эксперт.

К середине торгового дня российские фондовые индексы пребывали в умеренном минусе, следуя за ухудшением настроений за рубежом, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Давление оказывают общее ослабление спроса на риск в мире из-за опасений, что разгон инфляции в ведущих странах может побудить центробанки приступить к более раннему, чем предполагается сейчас, началу сворачивания стимулирующих мер и повышению ставок, а также развернувшаяся вниз нефть", — объясняет Игорь Додонов из ГК "Финам".

В среду мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику: на настроения инвесторов продолжают оказывать давление темпы роста цен, а также инфляционные ожидания и проблемы в цепочках поставок, заявляет Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Другой фактор давления на рынок – слабый прогресс в переговорах по инфраструктурной программе Байдена, добавляет аналитик. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки одного из крупнейших российских ритейлеров "Ленты" растут на 2,5%, а ранее в ходе торгов среды достигали 250 рублей (+6,97%) за единицу на новостях о покупке торговой сети Billa в России.

Компания договорилась о приобретении российской сети супермаркетов Billa за 215 миллионов евро, что эквивалентно сумме порядка 19,3 миллиарда рублей.

Сделка позволит ускорить экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых магазинов, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. По итогам сделки компания становится второй сетью по числу супермаркетов в Москве.

Акции ВТБ (+1,4%) перешли к росту после негативного старта торгов, когда они теряли более 1% после новостей о продаже "Трастом" своего пакета акций банка.

"Траст" продал весь принадлежавший ему пакет обыкновенных акций ВТБ в размере 9,08% акций по цене 4,27 копейки за бумагу — суммарно примерно за 50 миллиардов рублей.

"Сургутнефтегаз" в середине недели поддерживали новости о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,72 рубля на привилегированную и 70 копеек на обыкновенную акцию", — полагает Кожухова.

Стоимость расписок Ozon в начале торгов падала более чем на 6% на сообщениях о том, что акционеры компании реализуют ее расписки с дисконтом к рынку, обращает внимание Додонов.

Миноритарные акционеры Ozon продают до 5,97 миллиона (около 2,9% капитала) американских депозитарных расписок (ADR) компании. Ориентир цены размещения составляет 49-50 долларов за ADR, что соответствует дисконту к котировкам на закрытии рынков 3,31-5,24%.

Однако затем бумаги компании перешли к росту и к середине дня прибавляют 0,4%, уточняет аналитик.

В среду позитивную динамику также показывают префы банка "Санкт-Петербург" (+9,94%), бумаги "Куйбышевазота" (обыкновенные акции росли на 2,5%, привилегированные – на 2,19%), "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции повышались на 1,1%, префы – на 1,23%), "Россетей" (+1%).

Акции "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, не отреагировали на представленную отчетность за первый квартал 2021 года и к середине торгов упали на 1,22%.

Группа в первом квартале 2021 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 18,344 миллиарда рублей против убытка в 15,588 миллиарда годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 28% — до 21,229 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании вырос в 1,65 раза — до 34,309 миллиарда рублей, выручка — на 36,7%, до 87,579 миллиарда.

Кроме того, в среду в минусе торговались акции "Уралсиба" (-6,83%), "Квадры" (обыкновенные снижались на 4,96%, привилегированные – на 3,05%), АФК "Система" (-4,18%), "М.Видео" (-3,66%), Petropavlovsk (−3,03%), ДВМП (−2,86%), расписки "Русагро" (−3,23%) и Mail.ru Group (−2,61%). Нефть продолжает дешеветь в ожидании новостей из США и Ирана

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пребывали в минусе, но находились достаточно далеко от краткосрочных поддержек 3620 и 1530 пунктов, отмечает Кожухова. "Ослабление мирового аппетита к риску несет в себе временный негатив и для российских "быков", но пока что снижение укладывается в рамки коррекции", — говорит она.

Ближайшие поддержки у российских фондовых индексов находятся на минимумах текущей недели: 3618 пунктов — для индекса Мосбиржи, 1540 пунктов — для РТС, оценивает перспективы Бабин. "В случае ускорения снижения мировых рынков мы уже сегодня можем проверить на прочность эти уровни", — предполагает эксперт.

Додонов ожидает продолжения снижения индекса Мосбиржи в район 3600 пунктов.