Американские индексы снижаются перед публикацией протокола ФРС
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду снижаются в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,12%, до 33678 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 13119,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,28%, до 4074,5 пункта.
Инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции.
Трейдеры также ожидают от центробанка дальнейшей реакции на резкий рост потребительских цен. Данные о скачке инфляции в апреле, которые были опубликованы на прошлой неделе, усилили беспокойства трейдеров за то, что регулятор может начать ужесточать свою мягкую денежно-кредитную политику.
"Существуют некоторые беспокойства насчет того, что ФРС может предпринять относительно выкупа акций в ближайшие несколько месяцев или кварталов. Американская экономика очень быстро восстанавливается", — цитирует газета Wall Steet Journal аналитика Invesco Пола Джексона (Paul Jackson).
Аналитик также заметил, что американская экономика восстанавливается "очень быстро", и это также может указать Федрезерву на возможность отказа от поддерживающих ее мер.
https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833703047.html