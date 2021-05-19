МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду снижаются в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,12%, до 33678 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 13119,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,28%, до 4074,5 пункта.

Инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции.

Трейдеры также ожидают от центробанка дальнейшей реакции на резкий рост потребительских цен. Данные о скачке инфляции в апреле, которые были опубликованы на прошлой неделе, усилили беспокойства трейдеров за то, что регулятор может начать ужесточать свою мягкую денежно-кредитную политику.

"Существуют некоторые беспокойства насчет того, что ФРС может предпринять относительно выкупа акций в ближайшие несколько месяцев или кварталов. Американская экономика очень быстро восстанавливается", — цитирует газета Wall Steet Journal аналитика Invesco Пола Джексона (Paul Jackson).

Аналитик также заметил, что американская экономика восстанавливается "очень быстро", и это также может указать Федрезерву на возможность отказа от поддерживающих ее мер.