МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером почти не меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Резко негативный экономический внешний фон отчасти компенсируется геополитическими надеждами.

В итоге падение рынка нефти, западных фондовых индексов и ряда валют развивающихся стран не мешают рублю стабилизироваться.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.10 мск повышался на 4 копейки — до 73,74 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 90,09 рубля. Специалист назвал ситуацию на крипторынке близкой к панике

ВНЕШНИЙ ФОН

Западные фондовые индексы ощутимо падают в среду на опасениях разгона инфляции и, как следствие, ужесточения денежно-кредитной политики мировых финансовых регуляторов. На этом фоне трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания ФРС США.

Нефть марки Brent дешевеет почти на 5%, торгуясь в районе 65,4 доллара за баррель. Нефтяные трейдеры отыгрывают новости о прогрессе в переговорах по ядерной сделке. Успех переговоров может привести к снятию санкций с Ирана, что увеличит поставки нефти на мировой рынок.

"Развивающиеся" валюты преимущественно слабеют к доллару на усилении инфляционных опасений.

ГЕОПОЛИТИКА

Вместе с тем геополитические новости оказывают некоторую поддержку рублю.

В частности, СМИ пишут со ссылкой на источники, что администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG с учетом национальных интересов. Санкции могут быть введены только против российских судов-трубоукладчиков. Доклад по санкциям против "Северного потока 2" будет предоставлен в среду

Госдепартамент США может в среду представить доклад по санкциям против "Северного потока 2".

Кроме того, во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США встретятся в ближайшие недели, а в среду рынок будет следить за результатами встречи глав МИД двух стран в Исландии, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В итоге доллар и евро мало меняются к рублю. Рублевая цена нефти упала в район уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест" отмечает большой объем продаж валюты экспортерами, которая выкупается спекулянтами и компаниями-импортерами.

"Для последних текущий курс, видимо, является привлекательным для целей хеджирования или восполнения потребностей в валюте из-за сохранения высокого локального спроса, который стимулирует импорт" — отмечает он. Цены на нефть ускорили падение

В целом аналитик по-прежнему ожидает, что доллар в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 73 рубля.

В свою очередь Кадулин отмечает, что очередные заявления Блинкена о стремлении к стабилизации отношений внушают надежды на продуктивный характер встречи лидеров России и США.

"По результатам встречи рубль может укрепиться, но курс вряд ли опустится значительно ниже 73,5 рубля за доллар", — оценивает он.