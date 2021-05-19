МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером перешла к росту на общем отказе инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль

Рубль практически стабилен на неоднозначном внешнем фоне

По состоянию на 18.29 мск июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,88%, или на 16,7 доллара, до 1884,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,12%, до 28,017 доллара за унцию.

Поддержку котировкам металла оказывает всеобщий уход от риска. Так, американские и европейские фондовые индексы снижаются более чем на 1%.

"Покупатели переходят на золото на фоне ряда факторов. Два наиболее заметных из них – это, безусловно, слабость доллара, учитывая, что индекс находится на минимуме за три месяца, а также опасения по инфляции. Более того, рисковые настроения снизились, наблюдается переход к более надежным активам", — отметил старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Кроме того, инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции. Трейдеры также ожидают от центробанка дальнейшей реакции на значительное ускорение инфляции.