МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером перешла к росту на общем отказе инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов. Рубль практически стабилен на неоднозначном внешнем фоне

По состоянию на 18.29 мск июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,88%, или на 16,7 доллара, до 1884,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,12%, до 28,017 доллара за унцию.

Поддержку котировкам металла оказывает всеобщий уход от риска. Так, американские и европейские фондовые индексы снижаются более чем на 1%.

"Покупатели переходят на золото на фоне ряда факторов. Два наиболее заметных из них – это, безусловно, слабость доллара, учитывая, что индекс находится на минимуме за три месяца, а также опасения по инфляции. Более того, рисковые настроения снизились, наблюдается переход к более надежным активам", — отметил старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Кроме того, инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции. Трейдеры также ожидают от центробанка дальнейшей реакции на значительное ускорение инфляции.