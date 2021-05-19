МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам на фоне резкого ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков. Рубль практически стабилен на неоднозначном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,44%, до 3634,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,36% до 1552,91 пункта.

Западные фондовые индексы вечером падают на 0,8-1,8%. Рынок нефти теряет 3,2% до 66,5 доллара за баррель сорта Brent.