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https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833704524.html
Российский рынок акций упал на ухудшении конъюнктуры фондовых площадок
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Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам на фоне резкого ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 19.05.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам на фоне резкого ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,44%, до 3634,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,36% до 1552,91 пункта.
Западные фондовые индексы вечером падают на 0,8-1,8%. Рынок нефти теряет 3,2% до 66,5 доллара за баррель сорта Brent.