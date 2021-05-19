МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы снизились в среду на общем негативном фоне, свидетельствуют данные площадок. Российский рынок акций упал на ухудшении конъюнктуры фондовых площадок

По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 снизился на 1,19%, до 6950,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 6262,55 пункта, немецкий DAX — на 1,77%, до 15113,56 пункта.

В среду на мировом фондовом рынке продолжают преобладать опасения относительно инфляции и того как ее ускорение может повлиять на дальнейшую политику мировых центробанков. На этом фоне происходит отказ от покупки акций, так, американские индексы снижаются более чем на 1%.

Аналитик IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony) сказал газете Wall Street Journal, что вышедшие в среду данные о росте потребительских цен в Великобритании и еврозоне усиливают беспокойства трейдеров.

"Перспектива предложения выкупа активов и минимальных процентных ставок по-прежнему находится под сомнением в связи с появлением множества новых показателей, опубликованных сегодня", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика.

Кроме того, инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции.