Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,58%, до 7,09 доллара, "Новатэка" — на 0,92%, до 188,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,85%, до 79,02 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,78%, до 6,98 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 2,54%, до 24,95 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,54%, до 36,5 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 2,55%, до 35,86 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 1,66%, до 23,76 доллара.
Цена расписок ВТБ упала на 5,47%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 3,03%, до 16,01 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,37%, до 61,76 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 2,93%, до 8,6 доллара, "Магнита" – на 1,56%, до 14,79 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 2,54%, до 3,23 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833704754.html