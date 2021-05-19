МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций упал на ухудшении конъюнктуры фондовых площадок

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,58%, до 7,09 доллара, "Новатэка" — на 0,92%, до 188,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,85%, до 79,02 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,78%, до 6,98 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 2,54%, до 24,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,54%, до 36,5 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 2,55%, до 35,86 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 1,66%, до 23,76 доллара.

Цена расписок ВТБ упала на 5,47%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 3,03%, до 16,01 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,37%, до 61,76 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 2,93%, до 8,6 доллара, "Магнита" – на 1,56%, до 14,79 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 2,54%, до 3,23 доллара.