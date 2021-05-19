МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 0,3 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель) 16,1% 30,9%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (апрель) 0,662 трлн йен 0,14 трлн йен
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (апрель) 70,7 тыс 15 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (апрель) -20,8 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (апрель) 0,5% 5,6%
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 0,9% 0,8%
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,433%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) -8  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 473 тыс 450 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) 50,2 43
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май) 30,8  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (апрель) 1,1%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.05) 590,6 млрд долл (на 07.05)  
  RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Газпром — СД (о дате и форме проведения ГОСА, рекоменд. по распределению прибыли за 2020) 15,24 — див-д 2019 12,55 (предв. рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB МТС — СД (предв. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет об оценке работы СД)    