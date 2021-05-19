Рубль прибавляет к доллару на ожиданиях геополитического позитива
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль после дневной стабилизации перешел вечером к росту против доллара и евро, на позитивных геополитических сигналах.
Снижение темпов падения рынка нефти также поддержало рост стоимости российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск снижался на 4 копейки до 73,66 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 89,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ВЕЧЕРОМ ПРИБАВЛЯЕТ
Российская валюта вечером укрепила позиции и повышается против доллара, а в большей степени — к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении к 1,22 доллара.
При этом главный импульс пришел с геополитического фронта. Так, агентство Блумберг со ссылкой на источники пишет, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG. Госдепартамент США может в среду представить доклад по санкциям против "Северного потока 2". Это уменьшает геополитический дисконт в курсе рубля.
При этом цены на нефть, максимально падавшие днем примерно на 5%, к вечеру немного отскочили вверх и теряют 3% до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка "черного золота" отыгрывают новости о продолжении переговоров между США и Ираном о снятии с Исламской республики санкций на поставку нефти из-за ядерной программы Тегерана, что увеличит мировое предложение углеводородов.
Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Поддержку российскому рублю могут краткосрочно оказать ожидаемые налоговые выплаты 25 мая объемом 787 миллиардов рублей – за 2-3 дня до даты платежа экспортёры, как правило, начинают активно продавать валюту, отмечает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Наш прогнозный диапазон для курса доллар на вторую половину недели – 72-75 рублей", — добавляет он.
Рубль снизил волатильность и практически не реагирует на падение нефти, отмечает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".
"Факторами поддержки российской валюты выступают налоговый период и предстоящая встреча лидеров США и России. Ориентир для доллара на завтра: 73,5–74,1 рубля, для евро: 89,8–90,5 рубля, соответственно", — оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833704960.html