МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль после дневной стабилизации перешел вечером к росту против доллара и евро, на позитивных геополитических сигналах.

Снижение темпов падения рынка нефти также поддержало рост стоимости российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск снижался на 4 копейки до 73,66 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 89,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, зачем Китай вводит запрет на оплату криптовалютами

РУБЛЬ ВЕЧЕРОМ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта вечером укрепила позиции и повышается против доллара, а в большей степени — к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении к 1,22 доллара.

При этом главный импульс пришел с геополитического фронта. Так, агентство Блумберг со ссылкой на источники пишет, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG. Госдепартамент США может в среду представить доклад по санкциям против "Северного потока 2". Это уменьшает геополитический дисконт в курсе рубля.

При этом цены на нефть, максимально падавшие днем примерно на 5%, к вечеру немного отскочили вверх и теряют 3% до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка "черного золота" отыгрывают новости о продолжении переговоров между США и Ираном о снятии с Исламской республики санкций на поставку нефти из-за ядерной программы Тегерана, что увеличит мировое предложение углеводородов.

Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent. Блумберг: США отказались от санкций против оператора "Северного потока 2"

ПРОГНОЗЫ

Поддержку российскому рублю могут краткосрочно оказать ожидаемые налоговые выплаты 25 мая объемом 787 миллиардов рублей – за 2-3 дня до даты платежа экспортёры, как правило, начинают активно продавать валюту, отмечает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогнозный диапазон для курса доллар на вторую половину недели – 72-75 рублей", — добавляет он.

Рубль снизил волатильность и практически не реагирует на падение нефти, отмечает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Факторами поддержки российской валюты выступают налоговый период и предстоящая встреча лидеров США и России. Ориентир для доллара на завтра: 73,5–74,1 рубля, для евро: 89,8–90,5 рубля, соответственно", — оценил он.