МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Миноритарные акционеры российского маркетплейса Ozon, которые продали порядка 3% акций компании, взяли на себя обязательство не продавать еще 4% акций на протяжении 45 дней, говорится в сообщении маркетплейса. Российский рынок акций упал на ухудшении конъюнктуры фондовых площадок

Компания указывает: организаторы IPO уведомили ее, что согласились на досрочное снятие ограничения на отчуждение акций (lock-up) в рамках соглашения с рядом миноритарных акционеров.

"Ozon также был проинформирован, что некоторые миноритарные акционеры продали порядка 3% акций Ozon после снятия lock-up в рамках незарегистрированного вторичного предложения и заключили новый lock-up сроком на 45 дней в отношении порядка 4% обыкновенных акций Ozon", — добавляет компания.

Основные акционеры Ozon, АФК "Система" и фонды Baring Vostok, в свою очередь договорились о новом lock-up сроком на 90 дней в отношении 65% акций Ozon.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 11 миллионов товарных наименований свыше чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.