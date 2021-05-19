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https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833705511.html
Американские индексы снизились третий день подряд
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Биржевые индексы США снизились по итогам среды — это уже третий день падения подряд, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA упал на 0,48% до 33896,04 пункта,... ПРАЙМ, 19.05.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились по итогам среды — это уже третий день падения подряд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,48% до 33896,04 пункта, индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,29% до 4115,68 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ показал лишь номинальное снижение на 0,03% до 13299,74 пункта.
При этом индексы в значительной мере отыграли более значительное падение в ходе торговой сессии.
Очередную волну волатильности вызывает, в частности, курс цифровой валюты биткоин, который обвалился на 30%, прежде чем отыграть большую часть снижения. Инвесторы не уверены, сможет ли биткоин стать альтернативным вложением средств на фоне нестабильности традиционных ценных бумаг и инфляционных ожиданий.
Также на торги повлияли опубликованные записи встречи совета управляющих ФРС в апреле. Ряд членов совета отметили, что вскоре может предстоять разговор о сокращении программы масштабных закупок активов американским центробанком.