МОСКВА, 20 мая — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись с повышением по итогам уже пятой сессии подряд, достигнув 4-месячного максимума, тогда как биткоин обвалился, а основные фондовые индексы США отметились снижением.

Согласно опубликованным в среду протоколам апрельского заседания Федеральной резервной системы, руководители центрального банка придерживались мнения о том, что любое ускорение темпов инфляции будет иметь лишь временный характер.

Инвесторы на рынке золота опасаются, что темпы роста цен выйдут из-под контроля, и это заставит ФРС быстро повысить процентные ставки. В этом случае котировки золота окажутся под давлением, так как вложения в драгоценный металл не приносят процентного дохода.

Тем не менее, протоколы ФРС показали, что, по мнению руководителей центрального банка, темпы инфляции далеки от установленного регулятором целевого уровня. Таким образом, "ФРС не станет сворачивать меры денежно-кредитного стимулирования или допускать стремительный рост процентных ставок, полагая, что ускорение инфляции представляет собой временное явление", — отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital.

"История показывает, что инфляция редко бывает временной, и для возвращения темпов роста цен в нормальный диапазон потребуются масштабные и длительные усилия", — заявил эксперт.

В любом случае это позитивно отразится на котировках золота, поскольку инвесторы будут ожидать ослабления доллара США на фоне ускорения инфляции и сохранения низких процентных ставок при отсутствии опережающей индикации со стороны ФРС о сроках нормализации денежно-кредитной политики, добавляет он.

В ходе электронных торгов после завершения основной сессии июньские фьючерсы на золото на COMEX достигли отметки 1876,50 доллара за унцию вскоре после выхода протоколов ФРС. Фьючерсы ранее закрылись с повышением на 0,7%, по 1881,50 доллара за унцию после того, как в течение дня демонстрировали рост до 1891,30 доллара за унцию. Цены росли уже пятую сессию подряд, и котировки наиболее активно торгуемых контрактов достигли максимума с 7 января.

Учитывая тот факт, что цены на золото в среду росли, тогда как акции и криптовалюты снижались, "вопрос о том, сможет ли биткоин заменить золото в качестве актива-убежища, получил прямой ответ со стороны рынков", заявил Эдриан Эш из BullionVault.

"Драгоценный металл не имеет иммунитета к волатильности, однако он никогда не терял половину своей стоимости в течение недели, — сказал он. – Какую бы роль криптовалюты не играли сейчас или в будущем, они не смогут стать заменой золоту как инструменту диверсификации для желающих сохранить свои сбережения или инвесторов, стремящихся снизить уровень риска своего портфеля активов".

"Золото неоднократно демонстрировало рост во время падения рискованных активов, таких как акции, и сейчас оно пользуется сильным спросом на фоне снижения фондового рынка и обвала криптовалют", — сообщил эксперт.

Снижение склонности инвесторов к риску и ослабление доллара оказывали дополнительную поддержку золоту. Индекс доллара накануне достиг почти 3-месячного минимума, хотя в среду американская валюта восстанавливалась.

Деноминированные в долларах сырьевые товары, такие как золото, могут демонстрировать обратную корреляцию с долларом, поскольку динамика американской валюты может влиять на привлекательность таких активов для держателей других валют.

"Несмотря на признаки гораздо более высоких темпов инфляции, что в исторической перспективе оказывало поддержку ценам на золото, в последнее время драгоценный металл падал вместе с другими рынками, поскольку инвесторы опасались, что ФРС в ответ (на ускорение роста цен) будет ужесточать денежно-кредитную политику", — сказал Брайан Ландин из Gold Newsletter.

Тем не менее, "на этой неделе мы увидели, что золото отвязалось от других активов и вернулось к своей роли основного инструмента хеджирования инфляционных рисков и ослабления валют", — заявил эксперт. "Произошел важный сдвиг в восприятии золота, и я считаю, что мы находимся на ранних стадиях масштабного ралли", — добавил он.

Тем временем июльские фьючерсы на серебро на COMEX снизились в цене на 1,1%, до 28,30 доллара за унцию. Во вторник серебро подорожало на 0,2%.

Июльские контракты на медь потеряли в цене почти 3,2%, достигнув 4,58 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину подешевели на 1,9%, до 1201,60 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий закрылись с понижением на 0,6%, по 2884,80 доллара за унцию.