МОСКВА, 20 мая — Dow Jones. Американские фондовые индекс в среду снизились вместе с ценами на сырьевые товары, зарубежными индексами и биткоином. Спрос инвесторов на рискованные активы ослаб.

Dow Jones Industrial Average в течение дня терял 587 пунктов, однако затем частично сократил потери до приблизительно 150 пунктов, тогда как другие рынки тоже стабилизировались.

Ускорение инфляции вынудило некоторых инвесторов задуматься о том, когда центробанк свернет программы покупки облигаций и повысит процентные ставки. Хотя представители ФРС утверждают, что экономика пока восстанавливается и нуждается в стимулирующих мерах, некоторые руководители центрального банка на текущей неделе заявляли о готовности при необходимости внести изменения в денежно-кредитную политику.

Согласно опубликованным в среду протоколам апрельского заседания ФРС, ряд руководителей считают необходимым в рамках будущих заседаний начать обсуждения плана по сворачиванию масштабной программы покупки активов, реализуемой центральным банком.

Dow Jones Industrial Average снизился на 164,62 пункта, или на 0,5%, до 33896,04 пункта, S&P 500 упал на 12,15 пункта, или на 0,3%, до 4115,68 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 3,90 пункта, или менее чем на 0,1%, до 13299,74 пункта.

"Ключевым драйвером сейчас выступают центробанки", – полагает Надеж Дюфосс, директор Candriam по стратегии смешанных классов активов.

В этот период, по мнению Дюфосс, фондовые индексы могут быть волатильны и скорректироваться на 10%. Однако, как она добавила, рынок получает поддержку от сильного роста корпоративных финансовых показателей и признаков высокой эффективности вакцин от коронавируса. Во вторник S&P 500 закрылся всего на 2,8% ниже рекордного максимума, несмотря на снижение по итогам пяти из последних семи сессий.

Доходность гособлигаций США выросла до верхней границы недавнего диапазона из-за того, что руководители ФРС начали говорить о сворачивании покупок активов. Доходность 10-летних бумаг США выросла до 1,680% против 1,641% во вторник. Комментарии представителей центрального банка удивили инвесторов, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции по итогам заседания в прошлом месяце не упоминал о таких дискуссиях.

Рынки капитала быстро росли больше года в связи с надеждами на то, что экономический рост впоследствии вернется к докризисным темпам. Экономические данные указывают на восстановление экономики, однако участники рынков рассчитывали на еще более агрессивный рост. По словам Майкла Гайеда, портфельного управляющего и автора новостной рассылки Lead-Lag Report, эта ситуация начинает кардинально меняться.

"Рынок начинает осознавать, что покупки благодаря идее рефляции зашли, вероятно, слишком далеко, – пояснил Гайед. – Ситуация может оказаться неприятной".

Биткоин, по данным CoinDesk, в среду падал на 30,0%, до 30 201,96 доллара, однако затем восстановился и на момент написания статьи торговался в районе 39 580 долларов. В прошлом месяце криптовалюта достигала максимума на отметке 64 829 долларов.

Фьючерсы на West Texas Intermediate, основной сорт американской нефти, упали на 3,3% до 63,36 доллара за баррель. Правительственные данные, указавшие на рост запасов сырой нефти на прошлой неделе, опасения насчет увеличения предложения из-з атомного соглашения между США и Ираном и укрепление доллара сегодня также давят на нефтегазовые рынки, как отмечают аналитики. Стабильный курс американской валюты увеличивает стоимость сырьевых товаров, деноминированных в долларах, для зарубежных покупателей.

Между тем бумаги Target подорожали на 6,1% после того, как ретейлер отчитался о высоких квартальных показателях и резком росте посещаемости магазинов.

Акции Take-Two Interactive Software подросли примерно на 7,0%. Компания, владеющая франшизой видеоигр Grand Theft Auto, отчиталась о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах.

На мировых рынках акций в основном наблюдался спад. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,5% под давлением акций горнорудных, нефтегазовых и технологических компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite за день понизился на 0,5%, а японский индекс Nikkei 225 потерял 1,3%.