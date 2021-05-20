МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов в четверг мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга рос на 4 копейки — до 73,83 рубля, курс евро снижался на 2 копейки – до 89,93 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,09% — до 66,72 доллара за баррель.