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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210520/833707329.html
Рубль утром слабо колеблется к доллару и евро
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Рубль в начале торгов в четверг мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга рос на 4 копейки — до... ПРАЙМ, 20.05.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов в четверг мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга рос на 4 копейки — до 73,83 рубля, курс евро снижался на 2 копейки – до 89,93 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,09% — до 66,72 доллара за баррель.