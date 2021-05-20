События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 мая
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|0,3 трлн йен
|0,07 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель)
|16,1%
|38% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (апрель)
|0,662 трлн йен
|0,255 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (апрель)
|77 тыс
|-30,6 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (апрель)
|-21,1 тыс
|33,8 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (апрель)
|5,7%
|5,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|3,85% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|0,9%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,433%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май)
|-8
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|473 тыс
|450 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
|50,2
|43
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май)
|30,8
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (апрель)
|1,1%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.05)
|590,6 млрд долл (на 07.05)
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Газпром — СД (о дате и форме проведения ГОСА, рекоменд. по распределению прибыли за 2020)
|15,24 — див-д 2019
|12,55 (предв. рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|МТС — СД (предв. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет об оценке работы СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210520/833708133.html