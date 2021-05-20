МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов четверга при дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Нефть коррекционно дорожает после обвала в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,41%, до 3649,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1560,69 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 66,86 доллара за баррель.