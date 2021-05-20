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https://1prime.ru/Financial_market/20210520/833708654.html
Российский рынок акций растет вслед за нефтью
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Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов четверга при дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 20.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов четверга при дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,41%, до 3649,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1560,69 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 66,86 доллара за баррель.