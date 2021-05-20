МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет вслед за нефтью

По состоянию на 10.58 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,17%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — росла на 0,07%, до 188,22 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,37%, до 78,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,06%, до 6,98 доллара, "Газпром нефти" — на 0,2%, до 25 долларов.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,8%, до 36,79 доллара, "Северстали" — на 1,39%, до 24,09 доллара, НЛМК — на 1%, до 36,22 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 2,21%, до 1,2 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 16,05 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,7%, до 62,81 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,12%, до 8,59 доллара, "Магнита" — росли на 0,61%, до 14,88 доллара, "Ленты" — на 0,46%, до 3,25 доллара.