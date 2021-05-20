Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.58 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,17%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — росла на 0,07%, до 188,22 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,37%, до 78,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,06%, до 6,98 доллара, "Газпром нефти" — на 0,2%, до 25 долларов.
Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,8%, до 36,79 доллара, "Северстали" — на 1,39%, до 24,09 доллара, НЛМК — на 1%, до 36,22 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 2,21%, до 1,2 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 16,05 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,7%, до 62,81 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,12%, до 8,59 доллара, "Магнита" — росли на 0,61%, до 14,88 доллара, "Ленты" — на 0,46%, до 3,25 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210520/833709272.html