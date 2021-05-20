МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, а том числе откликаясь на публикацию накануне неоднозначного протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики указали, на что обратить внимание в протоколах заседания ФРС

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3506,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,1%, до 2330 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5%, до 28450,29 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,34% — до 3162,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,27%, до 7019,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 28098,25 пункта.

Фондовые рынки Азии в четверг в основном корректировались вверх после снижения днем ранее. Однако биржи Гонконга и Южной Кореи были закрыты в предыдущий торговый день, и в четверг трейдеры имели возможность отыграть негатив среды. Инвесторы также не оставили без внимания протокол апрельского заседания ФРС США, на котором регулятор сохранил свою исключительно мягкую монетарную политику.

ФРС продолжает указывать, что считает ускорение инфляции временным явлением, и цены стабилизируются в следующем году. Регулятор добавил, что будет сохранять мягкую монетарную политику до тех пор, пока безработица и инфляция не стабилизируются. Однако поскольку экономика США восстанавливается, некоторые участники апрельского заседания ФРС сочли что скоро может наступить время для начала обсуждения плана корректировки темпов выкупа активов. Российский рынок акций растет вслед за нефтью

Динамика на биржах Японии и Австралии была обусловлена своей повесткой. Так, безработица в Австралии в апреле снизилась до 5,5% с 5,7% месяцем ранее.

"Рынок начал торги в минусе, затем торговля была смешанной, а динамика слабой с учетом ожиданий вокруг одобрения вакцин против коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca, что, в свою очередь, поможет поддержать восстановление экономики Японии", — также сказал агентству Франс Пресс старший стратег Daiwa Securities Мицухиро Сибата (Mitsuhiro Shibata).