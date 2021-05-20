МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в четверг днем растут после резкого падения более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржи Азии закрылись разнонаправленно на новостях из США

По состоянию на 11.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06%, до 6952,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 6283,58 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 15151,16 пункта.

Европейские фондовые биржи демонстрируют положительную динамику в четверг днем в рамках коррекции после того, как днем ранее они снижались более чем на 1% после публикации данных о ВВП еврозоны. Так, согласно статистике, по второй оценке, в прошлом квартале совокупная экономика всех стран этого валютного блока сократилась на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.

Кроме того, рост рынков Европы поддерживается прогрессом в вакцинации и восстановлением экономических показателей. "Инвесторы, по-видимому, оказались в нерешительности между оптимизмом по поводу возобновления экономического роста и опасениями по поводу того, что центральные банки принимают меры слишком поздно, чтобы справиться с ускорением инфляции", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).