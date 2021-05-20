МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг на фоне усилившихся опасений относительно возможности ужесточения монетарной политики ФРС в ответ на ускорение инфляции, свидетельствуют данные торгов. ФРС США опубликовала результаты апрельского заседания

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,55%, до 33645 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 13175,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 4091,12 пункта.

Рынки акций и другие рисковые активы на этой неделе большую часть времени находятся под давлением из-за опасений, что ускорение инфляции и быстрое восстановление экономики могут побудить ФРС США отказаться от мягкой монетарной политики. Протокол апрельского заседания Федрезерва показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании, что было негативно воспринято рынками.

"Рынок очень, очень нервничает из-за инфляции и ФРС. Обычно мы видим рефлекторную реакцию рынка, а затем рынок немного успокаивается", — рассказала газете Wall Street Journal старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah). Эксперт считает, что волатильность на рынках, вероятно, будет сохраняться, пока дополнительные экономические данные не дадут более четкую картину. "Я не думаю, что до сентября мы можем что-то действительно узнать о том, в каком направлении пойдет инфляция, но рынок не может ждать так долго", — заключила аналитик.

Позднее в четверг трейдеры ждут еженедельной статистики с американского рынка труда. Так, по прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось до 450 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели в 473 тысячи. Это может быть уже третья неделя, когда показатель находится на минимальном уровне с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч.