С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — ПРАЙМ. Московская биржа планирует допустить к утренним торгам биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Мосбиржа позволит регионам размещать "зеленые" облигации

"Мы продолжим развивать возможности для инвестиций. В этом году у нас есть план по реализации предторговой утренней сессии, и мы, конечно же, рассчитываем добавить туда и биржевые фонды", — сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XII.

"Поэтому практически в течение всего рабочего дня можно будет приобретать инвесторам биржевые фонды фактически с 7 утра до полуночи", — добавил он.

В прошлом году Московская биржа запустила вечернюю торговую сессию на рынке акций и практически сразу же добавила возможность торговать биржевыми фондами, напомнил он.

"И мы видим сейчас, что доля торгов биржевыми фондами в вечернюю сессию растёт — она больше, чем на акциях. Если в акциях это до 8-9%, то мы видим, что по биржевыми фондам — это 12%. Растёт и диверсификация, торгуют наши инвесторы в разных валютах", — добавил он.

В настоящее время на Московской бирже в вечернюю сессию торгуется 25 биржевых фондов.