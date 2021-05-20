С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в четвертом квартале 2021 года запустить утреннюю сессию на рынке акций с 7.00, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. Мосбиржа планирует допустить к утренним торгам биржевые ПИФы

"Мы планируем в четвертом квартале этого года это сделать (запустить утреннюю сессию на рынке акций — ред.). Сейчас у нас план — это четвертый квартал, ближе к концу года. Будем с участниками общаться, может быть, даже как-то сдвинем, если уж сильно будут просить", — сказал Блохин в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds forum XII.

По его словам, на первом этапе планируется допустить к утренним торгам российские акции из индекса Московской биржи и самые ликвидные иностранные бумаги. "Здесь самое главное, мы очень опасаемся и находимся в постоянном диалоге с регулятором и с участниками, чтобы не было никаких сильных движений в это время, чтобы там обязательно была ликвидность", — отметил он.

Следующим этапом — по планам в начале следующего года — Московская биржа допустит на утреннюю сессию биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы). "По БПИФам мы всегда принимаем это решение вместе с управляющими компаниями, мы уже сейчас эти диалоги потихонечку заводим, и я думаю, что они будут вполне успешными", — отметил он. Мосбиржа позволит регионам размещать "зеленые" облигации

"Мы столкнулись с очень интересной ситуацией. В прошлом году, когда мы пришли с расширением вечерних торгов, скажем так, не все участники были счастливы. Ритейл-брокеры говорили: "да, надо". Но многие, кто занимался институциональными клиентами, нерезидентами, сказали: "да вы что! Нигде этого нет". Хотя мы показывали, что и в Европе есть премаркет и постмаркет, и в Америке есть. Мы сделали, все сказали, что вроде как все хорошо получилось, замечательно", — рассказал он.

"Когда мы сейчас пришли с утренней сессией, наоборот, участники просят сделать быстрее. Почему? Потому что всем уже понятно, куда это все двигается, то есть торги 24 на 5 — это уже, мне кажется, не шутка. Потому что очень многие участники существенно доработали свою инфраструктуру, набрали необходимый персонал", — продолжил он.