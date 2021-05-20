МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг после данных о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13%, до 33939,04 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 13384,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 4131,8 пункта.

Оптимизму инвесторов способствует внутренняя статистика по рынку труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 444 тысяч. Отмечается, что это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч.

Также на американском фондовом рынке наблюдается тенденция к коррекции после трех дней снижения. На этой неделе опасения относительного того, что ускорение инфляции и быстрое восстановление экономики могут побудить ФРС США отказаться от мягкой монетарной политики. В США раскрыли "страшный факт" о российской угрозе

Опубликованный в среду протокол апрельского заседания Федрезерва показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании, что было негативно воспринято рынками.

Глава инвестиционной стратегии Investec в Великобритании Рождер Ли (Roger Lee) прокомментировал газете Financial Times, что, несмотря на неизбежное ужесточение монетарной политики американского регулятора в будущем, пока сложно предсказать реакцию фондового рынка на это.