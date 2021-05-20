МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг перешел к умеренному снижению по основным фондовым индексам вслед за подешевевшей нефтью, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.30 мск снижался на 0,22%, до уровня 3626,66 пункта, индекс РТС — на 0,03%, до 1552,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 89,86 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,66%, до 66,22 доллара за баррель. Биткоин ускорил рост до 20%

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

В четверг отечественные индексы начали торги с умеренного роста, отыгрывая часть потерь вчерашнего дня, указывает Алексей Калачев из ГК "Финам". Этому способствовал более оптимистичный по сравнению со средой фон на внешних фондовых и сырьевых площадках, объясняет аналитик.

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы сразу перешли к активному снижению из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В начале торгов на российском рынке акций глобальные площадки и котировки нефти стали быстро сдавать позиции, уточняет эксперт.

Беспокойство у инвесторов вызвало желание некоторых представителей ФРС начать обсуждение будущего сворачивания масштабной программы скупки регулятором долговых активов, объясняет Бабин.

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в минус на фоне ухудшения внешних факторов, фиксирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Индекс Мосбиржи обновил недельный минимум, демонстрируя более слабую динамику из-за укрепления рубля, отмечает Бабин. Мосбиржа планирует запустить утреннюю сессию на рынке акций с 7.00

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Мечела" (обыкновенные повышались на 6,98%, привилегированные – на 12,07%) вышли в лидеры роста четверга, положительно отреагировав на представленную компанией отчетность.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале текущего года составила 7,896 миллиарда рублей против убытка в 36,878 миллиарда рублей годом ранее.

Показатель EBITDA в первом квартале вырос на 39% и составил 18,242 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 13% — до 76,048 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 64% — до 12,975 миллиарда рублей.

В лидерах роста были также акции банка "Санкт-Петербург" (обыкновенные росли на +2,8%, привилегированные – на 9,97%), ГК "ПИК" (+2,39%), ЧМК (+2,38%), "М.Видео" (+2,33%), НЛМК (+2,05%), "Фосагро" (+1,92%), "Распадской" (+1,89%), ВТБ (+1,75%), ММК (+1,66%).

В свою очередь акции "Русала" (-2,35%) оказались под давлением после того, как один из его основных акционеров СУАЛ отказался поддержать разделение компании, объясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.

Ранее "Русал" сообщил о намерении провести выделение активов с более высоким углеродным следом в новую компанию в течение года. При этом старая компания, сменив название на AL+, сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая – на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста.

СУАЛ, владеющий блокпакетом акций "Русала", не готов поддержать предложенный вариант разделения алюминиевого гиганта. Такой исход может предполагать конфликт между СУАЛ и Эн+, считает Кожухова.

Бумаги "Лукойла" (-2,85%) шли вниз вместе с котировками нефти и с технической точки зрения сохраняют слабость, обращает внимание Кожухова. Она прогнозирует, что при положении ниже 5900-6000 рублей котировки рискуют развить падение к 5400 рублям.

"Краткосрочно по акциям сформировалась некоторая перепроданность, поэтому при улучшении настроений на нефтяном рынке нельзя исключать отскока к указанным сопротивлениям. В целом до закрепления выше 6000 руб преобладающим трендом остается нисходящий", — считает аналитик.

В лидерах падения находились акции "Роснефти" (-2,47%), расписки X5 Retail Group (-2,11%) и Fix Price (-2,02%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные снижались на 1,6%, привилегированные – на 1,62%), "Новатэка" (-1,62%), ГК "ЛСР" (-1,55%), Petropavlovsk (-1,33%), "Магнита" (-1,32%). "Газпром" сохраняет прогноз по объемам экспорта и ценам на 2021 год

ПРОГНОЗЫ

В течение дня игроки будут обращать внимание на свежие данные с рынка труда США и выступления представителей ЕЦБ, Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле 2021 года, говорит Алексей Калачев из ГК "Финам".

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вышли в минус, а рублевый индекс проверял на прочность краткосрочную поддержку 3625 пунктов, отмечает Кожухова. Завершение дня ниже укажет на риски развития нисходящего движения в район 3545 пунктов, полагает она. Индекс РТС благодаря устойчивости рубля все еще держится выше поддержки 1535 пунктов, добавляет аналитик.

Ближайшее техническое препятствие у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 3600 пунктов, у индекса РТС ближайшая поддержка соответствует недельному минимуму 1540 пунктов, оценивает перспективы Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона мы с большой вероятностью пробьем эти уровни, ускорив снижение", — предполагает эксперт.

В четверг российский рынок акций будет пытаться укрепляться, так как президент Байден отказался от введения санкций против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы, полагает Джон Уолш из Альфа-банка. Смягчение геополитической напряжённости и санкционного риска улучшают инвестиционную привлекательность российских акций, что приблизит их стоимость к справедливой, прогнозирует эксперт.