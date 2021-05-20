МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером по-прежнему снижается к евро и иене, несмотря на сильные данные по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. В России стали печатать меньше денег

По состоянию на 17.32 мск курс евро рос до 1,2214 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2172 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,83 с уровня прошлого закрытия в 109,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 89,88 пункта.

Снижение курса американской валюты не смогла сдержать и положительная статистика по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 444 тысяч. Отмечается, что это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч.

В четверг курс доллара вернулся к снижению после роста в среду на фоне публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, который показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании.

В связи с возможным изменением мягкой политики ФРС и ускоряющимися темпами восстановления экономики США аналитики Bank of America прогнозируют снижение курса евро в течение года. Эксперты сказали газете Wall Street Journal, что курс евро к доллару к концу 2021 года может снизиться с нынешних показателей до 1,15 доллара за евро.