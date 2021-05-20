МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически вырос по индексу Мосбиржи на фоне роста акций металлургов и снижения бумаг нефтегазового сектора, следует из динамики торгов. Цены на нефть снижаются на возможности увеличения предложения из Ирана

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,04% — до 3636,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,37%, до 1558,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.07 мск снижался на 26 копеек, до 73,53 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,85 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,53%, до 66,31 доллара за баррель.

Акции металлургов в своем большинстве выросли почти на 4%, при этом бумаги "Мечела" на 13,5%, в то же время акции нефтегазовых компаний снизились до 2,36%.