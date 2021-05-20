Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,24%, до 7 долларов, "Новатэка" — на 0,24%, до 187,65 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,27%, до 78,02 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,29%, до 7 долларов, а "Газпром нефти" — подешевели на 1%, до 24,7 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,99%, до 36,86 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 3,29%, до 37,04 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в стоимости на 3,7%, до 24,64 доллара.
Цена расписок ВТБ подскочила на 6,29%, до 1,25 доллара, Сбербанка — выросла на 1,19%, до 16,2 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,95%, до 63,58 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,28%, до 8,71 доллара, "Магнита" снизилась на 1,05%, до 14,63 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 1,08%, до 3,27 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210520/833716437.html