МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций символически вырос на разнонаправленных факторах

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,24%, до 7 долларов, "Новатэка" — на 0,24%, до 187,65 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,27%, до 78,02 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,29%, до 7 долларов, а "Газпром нефти" — подешевели на 1%, до 24,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,99%, до 36,86 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 3,29%, до 37,04 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в стоимости на 3,7%, до 24,64 доллара.

Цена расписок ВТБ подскочила на 6,29%, до 1,25 доллара, Сбербанка — выросла на 1,19%, до 16,2 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,95%, до 63,58 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,28%, до 8,71 доллара, "Магнита" снизилась на 1,05%, до 14,63 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 1,08%, до 3,27 доллара.