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Европейские биржи коррекционно выросли
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Основные фондовые индексы бирж Европы выросли в четверг в рамках коррекции, свидетельствуют данные площадок. По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 1%, до... ПРАЙМ, 20.05.2021
биржи, биржи европы, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы выросли в четверг в рамках коррекции, свидетельствуют данные площадок.
По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 1%, до 7019,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,29%, до 6343,58 пункта, немецкий DAX — на 1,7%, до 15370,26 пункта.
Европейские индексы значительно выросли в четверг после трех дней снижения. Давление на фондовые рынки большую часть текущей недели оказывали опасения за возможное ужесточение политики центробанков на фоне ускорения инфляции.
Аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths) также отметила, что постепенная стабилизация ситуации с коронавирусом в Европе, а также увеличение уровня вакцинированного населения "задают более оптимистичный тон" на европейских рынках.
Кроме того, дополнительную поддержку оказал и оптимизм на рынках США, которые открылись ростом на сильных данных по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось и находится на минимальном уровне с начала пандемии.