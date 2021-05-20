МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и меньше — к евро, на фоне укрепления европейской валюты на форексе выше 1,22 доллара.

Продолжающие поступать позитивные геополитические сигналы и рост большинства "развивающихся валют" компенсируют снижение рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.45 мск снижался на 24 копейки до 73,55 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 89,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть снижаются на возможности увеличения предложения из Ирана

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ НА ГЕОПОЛИТИКЕ

Российская валюта повышается против доллара и евро, отыгрывая сохранение позитивного геополитического фона. Так, накануне встречи с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

Сама же встреча, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, носила конструктивный характер и "продлилась больше, чем планировалось". Встреча стала позитивным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это продолжило уменьшать геополитический дисконт в курсе рубля.

При этом цены на нефть продолжили в четверг падать, впрочем, уменьшив темпы падения к вечеру. Баррель сорта Brent теряет в цене 0,9% до 66,1 доллара за баррель. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, основное соглашение по вопросу ядерной сделки было достигнуто.

Ранее о намерении США отменить основные антииранские санкции сообщал замглавы МИД Ирана, представляющий страну на переговорах в Вене, Аббас Аракчи. Он заявлял о соглашении об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, однако Иран продолжает переговоры, чтобы добиться отмены всех санкций.

"Развивающиеся валюты" в четверг преимущественно растут, отчасти компенсируя нефтяной негатив.

Инвесторы оценивают протокол апрельского заседания Федрезерва США, который показал, что некоторые представители регулятора намерены начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС – уже на одном из будущих заседаний.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю сейчас на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. Совдир "Газпрома" одобрил выплату дивидентов за 2020 год

ПРОГНОЗЫ

Кроме геополитики, сил рублю придает подготовка российских компаний к налоговому периоду, пик которого приходится 25 мая, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в пятницу доллар будет формироваться в пределах коридора 73-74 рубля", — добавил он.

Рубль прочно удерживает позитивный тренд, и во многом это следствие снижения санкционных рисков: урегулирование ситуации с Ираном дает инвесторам надежду на дополнительное потепление по линии Москва-Вашингтон, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Доллар к вечеру тестирует сверху вниз поддержку 73,5 рубля и сохраняет нисходящее движение. К концу торгов он, возможно, будет торговаться на уровне около 73,3 рубля. Евро движется в привычном для себя майском коридоре, плавно снижая волатильность. Вероятнее всего, далеко от 89,8 рубля до конца дня евро так и не уйдет, но есть немалая вероятность закрытия ближе к отметке 89,6 рубля", — считает он.