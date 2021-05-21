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https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833720349.html
Индекс Мосбиржи слабо колеблется в начале торгов пятницы
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Российский рынок акций незначительно колеблется в начале торгов пятницы в отсутствие сильных внешних сигналов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 21.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно колеблется в начале торгов пятницы в отсутствие сильных внешних сигналов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,07% — до 3633,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1556,69 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,04%.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,35% — до 64,88 доллара за баррель.
Фьючерсы на фондовые индексчы США незначительно подрастают, азиатские биржи торгуются разнонаправленно.