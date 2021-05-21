МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно колеблется в начале торгов пятницы в отсутствие сильных внешних сигналов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс рубля слегка снижается к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,07% — до 3633,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1556,69 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,04%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,35% — до 64,88 доллара за баррель.

Фьючерсы на фондовые индексчы США незначительно подрастают, азиатские биржи торгуются разнонаправленно.