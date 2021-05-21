МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленно на фоне роста на биржах США днем ранее и статистики из Японии, свидетельствуют данные торгов. Годовая дефляция в Японии в апреле составила 0,4%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58%, до 3486,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 2319,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,05%, до 28458,44 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,19% — до 3156,42 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,15%, до 7030,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,78%, до 28317,83 пункта.

Инвесторы обратили внимание на оптимизм на биржах США, которые после трех дней падения выросли в четверг на фоне еженедельной статистики по американскому рынку труда, оказавшейся лучше прогнозов.

Определенное влияние на торги оказала статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в апреле снизились на 0,4% в годовом выражении против дефляции в 0,2% месяцем ранее. Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, по предваритлеьной оценке в мае снизился до 48,1 пункта с 51 пункта в апреле. PMI в сфере услуг Японии за отчетный месяц также снизился, до 45,7 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, а в промышленности — сократился до 53,1 пункта с 54,3 пункта в апреле.

"Падение индекса PMI в сфере услуг с 49,5 до 45,7 пункта стало самым сильным с момента введения первой чрезвычайной ситуации в апреле прошлого года, индекс находится на девятимесячном минимуме. Это говорит о том, что более драконовские меры, введенные во время третьей чрезвычайной ситуации, включая закрытие магазинов, баров и ресторанов, влияют на экономическую активность", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Capital Economics Марсель Тилиант (Marcel Thieliant).