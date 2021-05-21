МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в пятницу днем в основном растут после выхода композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае, по предварительной оценке, которая стала рекордной за три года и три месяца, свидетельствуют данные торговых площадок. Индекс деловой активности в еврозоне в мае вырос до максимума за три года

По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41%, до 6990,29 пункта, французский CAC 40 рос на 0,30%, до 6362,45 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 15391,8 пункта.

Европейские фондовые биржи демонстрируют в основном положительную динамику в пятницу днем после публикации композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае, по предварительной оценке, которая стала рекордной за три года и три месяца. Так, показатель в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле. При этом аналитики ожидали роста показателя до 55,1 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 62,8 пункта с 62,9 пункта в апреле. При этом аналитики ждали снижения до 62,5 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае, по предварительной оценке, вырос до 55,1 пункта против 50,5 пункта в апреле. Прогнозировался рост до 52,3 пункта.

Инвесторы также обратили внимание на акции компании BMW, которые растут на 0,97% после того, как Еврокомиссия решила сократить размер штрафа. В связи с этим, компания ожидает значительного увеличения прибыли в текущем финансовом году.