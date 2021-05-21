МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут в пятницу в ожидании ряда внутренних статданных, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США прервали трехдневное падение

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29%, до 34129,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13512,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4164,62 пункта.

Трейдеры в пятницу ждут ряда статданных в США. Так, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) обнародует данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле. Аналитики прогнозируют, что индикатор вырос до 6,09 миллиона с 6,01 миллиона месяцем ранее.

Участники торгов также ждут, что исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в стране за май, а также индекса PMI в сфере услуг и производственном секторе в США. Аналитики прогнозируют незначительное снижение показателей: индекса PMI в промышленности до 60,2 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее, а в сфере услуг — 64,5 пункта после 64,7 пункта в апреле.

Кроме того, в конце недели настроения продолжает поддерживать еженедельная статистика с рынка труда США, которая была опубликована в четверг и оказалась лучше прогнозов. "Отмечается оптимизм по поводу восстановления рынка труда, а также мы наблюдаем некоторое ослабление напряженности, связанной с инфляцией", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по активам UBS Global Wealth Management Киран Ганеш (Kiran Ganesh).