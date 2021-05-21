Фьючерсы на индексы США растут в ожидании внутренней статистики
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут в пятницу в ожидании ряда внутренних статданных, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29%, до 34129,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13512,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4164,62 пункта.
Трейдеры в пятницу ждут ряда статданных в США. Так, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) обнародует данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле. Аналитики прогнозируют, что индикатор вырос до 6,09 миллиона с 6,01 миллиона месяцем ранее.
Участники торгов также ждут, что исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в стране за май, а также индекса PMI в сфере услуг и производственном секторе в США. Аналитики прогнозируют незначительное снижение показателей: индекса PMI в промышленности до 60,2 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее, а в сфере услуг — 64,5 пункта после 64,7 пункта в апреле.
Кроме того, в конце недели настроения продолжает поддерживать еженедельная статистика с рынка труда США, которая была опубликована в четверг и оказалась лучше прогнозов. "Отмечается оптимизм по поводу восстановления рынка труда, а также мы наблюдаем некоторое ослабление напряженности, связанной с инфляцией", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по активам UBS Global Wealth Management Киран Ганеш (Kiran Ganesh).
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833722753.html