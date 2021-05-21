МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 17,38 копейки — до 89,9446 рубля, курс доллара снизился на 2,04 копейки — до 73,5803 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,7 копейки, составив 80,9442 рубля.