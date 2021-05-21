2021-05-21T14:26:37+03:00
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2021-05-21T14:26:37+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833724028.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 89,94 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 17,38 копейки — до 89,9446 рубля, курс доллара снизился на 2,04 копейки — до 73,5803 рубля,... ПРАЙМ, 21.05.2021
курсы валют, доллар, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 17,38 копейки — до 89,9446 рубля, курс доллара снизился на 2,04 копейки — до 73,5803 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,7 копейки, составив 80,9442 рубля.