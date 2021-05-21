МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером усилил рост по отношению к евро и иене после выхода данных о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы замедлили темпы роста на данных рынка недвижимости

По состоянию на 18.11 мск курс евро снижается до 1,2188 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2226 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 108,95 с уровня прошлого закрытия в 108,75 иены. До выхода статистики динамика курса доллара была более сглаженной к обеим валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 89,97 пункта.

Оказали поддержку курсу доллара данные о том, что композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце – до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.

В то же время количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.

Аналитики UBS Global Wealth Management предполагают, что повсеместное восстановление экономических показателей будет способствовать повышению спроса на рисковые активы, и это негативно отразится на долларе. В то же время аналитики ожидают, что американская валюта укрепится в 2022 году за счет ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"В следующем году мы ожидаем, что доллар возобновит укрепление, поскольку ФРС окончит программу выкупа активов, а ожидания повышения ставки растут", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков.