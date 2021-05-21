2021-05-21T19:12:41+03:00
2021-05-21T19:12:41+03:00
2021-05-21T19:12:41+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833727158.html
Российский рынок акций вырос при поддержке нефтяных котировок
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в пятницу и по итогам всей недели умеренно поднялся при поддержке нефтяных котировок, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 21.05.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83228/62/832286280.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/62/832286280.jpg
https://1prime.ru/images/83228/62/832286276.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/62/832286276.jpg
https://1prime.ru/images/83228/62/832286273.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/62/832286273.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210521/833726187.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу и по итогам всей недели умеренно поднялся при поддержке нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,67%, до 3660,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1569,55 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,63%, РТС – на 1,33%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижается на 5 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 43 копейки, до 89,48 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 2,64%, до 66,83 доллара за баррель.