МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу и по итогам всей недели умеренно поднялся при поддержке нефтяных котировок, следует из данных торгов. Финансовый аналитик предсказал рост цен на золото

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,67%, до 3660,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1569,55 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,63%, РТС – на 1,33%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижается на 5 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 43 копейки, до 89,48 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 2,64%, до 66,83 доллара за баррель.