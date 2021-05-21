МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос при поддержке нефтяных котировок

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,57%, до 7,11 доллара, "Новатэка" — на 2,45%, до 192,25 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,79%, до 79,42 доллара, "Газпрома" — на 0,06%, до 7 долларов, а "Газпром нефти" — на 2,83%, до 25,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,16%, до 36,8 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 0,97%, до 36,68 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 2,44%, до 24,04 доллара.

Цена расписок ВТБ снизилась на 1,44%, до 1,23 доллара, Сбербанка — выросла на 1,76%, до 16,48 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,04%, до 64,88 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,03%, до 8,8 доллара, "Магнита" — на 2,32%, до 14,97 доллара. Расписки "Ленты" уменьшились в цене на 0,77%, до 3,24 доллара.