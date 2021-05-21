Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,57%, до 7,11 доллара, "Новатэка" — на 2,45%, до 192,25 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,79%, до 79,42 доллара, "Газпрома" — на 0,06%, до 7 долларов, а "Газпром нефти" — на 2,83%, до 25,4 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,16%, до 36,8 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 0,97%, до 36,68 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 2,44%, до 24,04 доллара.
Цена расписок ВТБ снизилась на 1,44%, до 1,23 доллара, Сбербанка — выросла на 1,76%, до 16,48 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,04%, до 64,88 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,03%, до 8,8 доллара, "Магнита" — на 2,32%, до 14,97 доллара. Расписки "Ленты" уменьшились в цене на 0,77%, до 3,24 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833727313.html