Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал повышение. При этом, доллар более уверенно падал на фоне попыток евро закрепиться на форексе выше 1,22 доллара. Это помогло зафиксировать минимум с 7 мая по валюте США на уровне 73,36 рубля. Впрочем, если не учитывать странный краткосрочный провал доллара на малоликвидной утренней сессии 7 мая – до 72 рублей, то сейчас валюта США торгуется на минимуме с 17 марта.

Основным курсообразующим фактором для рубля осталось снижение накала геополитических рисков на фоне косвенных признаков подготовки к встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Встреча главы МИДа РФ Сергея Лаврова и руководителя госдепартамента США Этони Блинкена, отказ американцев от санкций к оператору «Северного потока-2» позволяли рублю продолжить сокращать дисконт в курсе.

При этом динамика нефтяных котировок вначале помогла рублю – они протестировали ключевой уровень 70 долларов за баррель сорта Brent. Однако, последовавшая коррекция вниз примерно на 5 долларов не помешала рублю продолжить укрепление.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 40 копеек до уровня 73,6 рубля, евро – на 30 копеек до 89,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом сползла до 4,9 тысячи против 5,05 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ НЕЗАВИСИМУЮ ЖИЗНЬ

Рубль начал рабочую неделю ростом против доллара и евро на фоне дорогой нефти. Стоимость барреля сорта Brent тянулась в направлении 70 долларов (максимума с середины марта). Сохранение напряженности на Ближнем Востоке перевешивало опасения за спрос на топливо на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии и в первую очередь – в Индии.

Кроме того, помогал позитив, поступающий из Китая. Экономика Поднебесной, одного из крупнейших в мире импортеров нефти, в апреле сохранила тенденцию стабильного восстановления и развития. Так, за первые четыре месяца 2021 года китайский экспорт поднялся на 44% в годовом исчислении, а импорт — на 31,9%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. Объемы ввоза нефти в Китай за четыре месяца выросли на 7,2%, до 179,58 миллиона тонн.

Однако в середине недели нефть довольно бодро пошла вниз на геополитике. Так, игроки рынка для коррекции использовали новости о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке. Успех переговоров может привести к снятию американских санкций с поставок нефти Тегераном, что увеличит поставки нефти на мировой рынок. Уже в этом году Исламская республика с помощью США может нарастить свой экспорт почти в 3 раза – с 700-800 тысяч баррелей в сутки в конце прошлого года – до более чем 2 миллионов.

Впрочем, геополитика с российским уклоном опять помогла рублю отвязаться от нефтяной зависимости. Так, в преддверии встречи главы МИДа РФ Сергея Лаврова и руководителя госдепартамента США Этони Блинкена СМИ, со ссылкой на источники, стали сообщать, что администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG с учетом национальных интересов. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США встретятся в ближайшие недели

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел преимущественно в хорошем настроении, продолжая укрепляться к доллару и евро. Встреча глав внешнеполитических ведомств США и России прошла в позитивном ключе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, она носила конструктивный характер и "продлилась больше, чем планировалось". Встреча стала позитивным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это продолжило уменьшать геополитический дисконт в курсе рубля.

Американские санкции, как и анонсировали СМИ, были введены только против российских участников строительства «Северного потока-2», что не принципиально с точки зрения его достройки. Немецкие операторы трубопровода были выведены Вашингтоном из-под санкций. Это продолжило уменьшать геополитический дисконт в курсе рубля.

На следующей неделе ожидается пик майских налоговых выплат в бюджет России. Общие перечисления банками средств в бюджет превысят при этом 2 триллиона рублей, что по традиции поддержит давление на курс инвалют, продаваемых экспортерами для пополнения рублевой ликвидности.

Обращает на себя внимание активность минфина РФ, скорее, протестировавшего рынок евробондов в нынешний период геополитического благоденствия и разместившего облигаций, номинированных в евро на 1,5 миллиарда по номиналу. При этом суммарное количество заказов на покупку по обоим траншам превысило 100. Книга заявок на пике превышала 2,1 миллиарда евро.

Кроме того, в рамках еженедельных аукционов, минфин РФ разместил ОФЗ на 48 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 90,84 миллиарда рублей.

Таким образом, по мере ухода геополитического дисконта рублевые активы проявляют свою привлекательность. Приближение летней встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет только поддерживать тренд на сокращение дисконта курса рубля против основных резервных валют.