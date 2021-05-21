МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль мало меняется против доллара и растет к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,22 доллара.

Усиление роста нефтяных котировок и повышение большинства западных фондовых индексов поддерживает курс рубля вечером.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск повышался на 6 копеек до 73,59 рубля, курс евро снижался на 30 копеек, до 89,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Российская валюта вечером стабильна против доллара и растет к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,22 доллара.

Валюта США опирается на данные о том, что композитный индекс деловой активности (PMI) в стране, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце – до 61,5 и 70,1 пункта соответственно. Рубль продолжил пользоваться геополитическим потеплением

При этом цены на нефть активно корректируются верх после трех дней падения. Сейчас баррель сорта Brent дорожает на 2,3% до 66,6 доллара за баррель.

Западные фондовые индексы в основном повышаются, что в целом создает позитивный фон для рисковых активов, в том числе и для рубля. Инвесторы отыгрывают американский макроэкономический позитив.

Инвесторы обратили внимание на активность Минфина РФ, протестировавшего рынок евробондов в нынешний период геополитического потепления и разместившего облигаций, номинированных в евро, на 1,5 миллиарда по номиналу. При этом суммарное количество заказов на покупку по обоим траншам превысило 100. Книга заявок на пике превышала 2,1 миллиарда евро, что свидетельствует о сохранении привлекательности российских активов.

В итоге, доллар мало меняется к рублю, евро падает на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent. Что купить сейчас, чтобы заработать миллионы через 10 лет

ПРОГНОЗЫ

Рублевые "быки" активно пытались закрепить курс ниже отметки 73,5 рубля за доллар, попытки наблюдались 4 дня подряд, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"На следующей неделе рубль будет получать поддержку от самой активной фазы майского налогового периода. Однако в России начинается сезон дивидендных выплат. Конвертация дивидендов в валюту может негативно сказаться на курсе рубля. В результате все решит внешний фон и динамика цен на нефть. Рассчитываем на скромную поддержку для рубля со стороны рынка рублевого долга", — добавляет он.

Прогнозный диапазон для курса доллара на будущую неделю – 72-75 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

Рубль продолжит снижать волатильность, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". Прогноз на начало следующей недели: 73-74 рубля за доллар и 89-90 рубля за евро, оценил он.