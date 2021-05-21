Рубль растет евро, отыгрывая преобладание внешнего позитива
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль мало меняется против доллара и растет к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,22 доллара.
Усиление роста нефтяных котировок и повышение большинства западных фондовых индексов поддерживает курс рубля вечером.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск повышался на 6 копеек до 73,59 рубля, курс евро снижался на 30 копеек, до 89,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ
Российская валюта вечером стабильна против доллара и растет к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,22 доллара.
Валюта США опирается на данные о том, что композитный индекс деловой активности (PMI) в стране, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце – до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.
Рубль продолжил пользоваться геополитическим потеплением
При этом цены на нефть активно корректируются верх после трех дней падения. Сейчас баррель сорта Brent дорожает на 2,3% до 66,6 доллара за баррель.
Западные фондовые индексы в основном повышаются, что в целом создает позитивный фон для рисковых активов, в том числе и для рубля. Инвесторы отыгрывают американский макроэкономический позитив.
Инвесторы обратили внимание на активность Минфина РФ, протестировавшего рынок евробондов в нынешний период геополитического потепления и разместившего облигаций, номинированных в евро, на 1,5 миллиарда по номиналу. При этом суммарное количество заказов на покупку по обоим траншам превысило 100. Книга заявок на пике превышала 2,1 миллиарда евро, что свидетельствует о сохранении привлекательности российских активов.
В итоге, доллар мало меняется к рублю, евро падает на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Рублевые "быки" активно пытались закрепить курс ниже отметки 73,5 рубля за доллар, попытки наблюдались 4 дня подряд, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".
"На следующей неделе рубль будет получать поддержку от самой активной фазы майского налогового периода. Однако в России начинается сезон дивидендных выплат. Конвертация дивидендов в валюту может негативно сказаться на курсе рубля. В результате все решит внешний фон и динамика цен на нефть. Рассчитываем на скромную поддержку для рубля со стороны рынка рублевого долга", — добавляет он.
Прогнозный диапазон для курса доллара на будущую неделю – 72-75 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".
Рубль продолжит снижать волатильность, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". Прогноз на начало следующей недели: 73-74 рубля за доллар и 89-90 рубля за евро, оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833727724.html